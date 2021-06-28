Лавров вважає, що на Заході у школах вчать про бісексуальність Христа

На думку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в школах ряду західних країн дітям викладають, що Ісус Христос був бісексуалом.

Джерело: Лавров у статті для газети "Комерсант"

Дослівно: "Концепція "правил" проявляється і в замаху не тільки на міжнародне право, а й на саму природу людини. У школах ряду західних країн дітей в рамках навчальних програм переконують, що Ісус Христос був бісексуалом.

Спроби притомних політиків захистити дітей від агресивної пропаганди ЛГБТ наштовхуються на войовничі протести в "освіченій Європі".

Йде атака на основи всіх світових релігій, на генетичний код ключових цивілізацій планети. США очолили відверте державне втручання у справи церкви, відкрито домагаючись розколу світового православ'я, в цінностях якого вбачається могутня духовну перешкода на шляху ліберальної концепції безмежної вседозволеності".

Деталі: У той же час, Лавров не навів прикладу і навіть не назвав конкретної країни, в якій про бісексуальність Христа розповідали б дітям у школах.