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Лавров считает, что на Западе в школах учат о бисексуальности Христа

Понедельник, 28 июня 2021, 23:12
rbc.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что в школах ряда западных стран детям преподают, что Иисус Христос был бисексуалом.

Источник: Лавров в статье для газеты "Коммерсант"

Дословно: "Концепция "правил" проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека. В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом.

Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной Европе".

Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности".

Детали: В то же время, Лавров не привел примера и даже не назвал конкретную страну, в которой о бисексуальности Христа рассказывали бы детям в школах.

Украинская правда
Темы: ЛавровЛГБТрелигия


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