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Зеленський нагородив орденами двох авторів Конституції

Вівторок, 29 червня 2021, 00:20
Зеленський нагородив орденами двох авторів Конституції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України", у числі нагороджених – двоє авторів тексту української Конституції – Віктор Мусіяка і Михайло Сирота.

Джерело: Указ президента України №274/2021

Дослівно: "За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю:

Нагородити орденом Свободи

Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) – народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України;

Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) – народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України".

Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 30-річчя Незалежності України у Київ зі Швеції привезуть оригінал першої української Конституції Пилипа Орлика 1710 року.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКонституція
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