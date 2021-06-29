Зеленский наградил орденами двух авторов Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины", в числе награжденных - двое авторов текста украинской Конституции - Виктор Мусияка и Михаил Сирота.

Источник: Указ президента Украины №274/2021

Дословно: "За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю:

Наградить орденом Свободы

Мусияку Виктора Лаврентьевича (посмертно) – народного депутата Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины;

Сироту Михаила Дмитриевича (посмертно) – народного депутата Украины II, III и VI созывов Верховной Рады Украины".

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что к 30-летию Независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.