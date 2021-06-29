Євро-2020: Швейцарія у серії пенальті переграла чемпіонів світу

Збірна Швейцарії у драматичному матчі Чемпіонату Європи з футболу обіграла французів та стала шостим учасником чвертьфіналів.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: У грі 1/8 фіналу 28 червня у Бухаресті швейцарці переграли у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:4 чинних чеміпонів світу - збірну Франції. Основний та додатковий час гри завершився з рахунком 3:3.

Перший тайм не задався для французів. В атаці мало що виходило, а Швейцарія добре комбінувала і була небезпечною попереду. У Франції було пару ударів від Адрієна Рабьо, але й ті повз ворота. Швейцарія провела стартові 45-ть хвилин більш зібрано і забила логічний гол. На 15-й хвилині після навісу з флангу Харіс Сеферович пробив ударом головою прямо під штангу - 1:0.

На старті другого тайму Швейцарія знову більш небезпечна в атаці. Повернув збірну Францію у гру пенальті призначений у їх ворота. Рікардо Родрігес з 11-ти метрів не зумів переграти Уго Льоріса, і Франція провела реінкарнацію власної гри. Французи відразу побігли вперед і з 57 по 59 хвилину забили два голи. Обидва рази відзначився Карім Бензема.

На 75-й хвилині красень-гол оформив Поль Погба ударом з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт - 3:1.

Втім Швейцарія не збиралася здаватися. На 81-й знову після навісу з флангу Сеферович ударом головою скоротив розрив у рахунку - 3:2. На 84-й хвилині Маріо Гавранович забиває третій гол у ворота збірної Франції, але робить це з положення поза грою і рахунок залишився - 3:2. На 90-й хвилині Гавранович таки забиває, і цього разу "чистий" гол. Гавранович з лінії штрафного майданичка пробив у кут воріт Льоріса - 3:3.

В останні хвилин гри після удару Кінгслі Комана м`яч влучив у поперечку воріт Швейцарії, а Мехмеді ледве не вибіг сам на сам з Льорісом. Втім попереду були два екстратайми по 15-ть хвилин, які завершилися без голів та серія післяматчевих пенальті. 11-метрові удари краше пішли у Швейцарії, які виграли з рахунком 5:4. Вирішальний пенальті у французів не забив Кіліан Мбаппе.

В 1/4 фіналу Швейцарія гратиме з Іспанією.