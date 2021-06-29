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Евро-2020: Швейцария в серии пенальти переиграла чемпионов мира

Вторник, 29 июня 2021, 00:46
Евро-2020: Швейцария в серии пенальти переиграла чемпионов мира
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Сборная Швейцарии в драматичном матче Чемпионата Европы по футболу обыграла французов и стала шестым участником четвертьфиналов.

Источник: трансляция поединка

Детали: В игре 1/8 финала 28 июня в Бухаресте швейцарцы обыграли в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 действующих чемпионов мира - сборную Франции. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 3:3.

Первый тайм не задался для французов. В атаке мало что получалось, а Швейцария хорошо комбинировала и была опасной впереди. У Франции было пару ударов от Адриена Рабьо, но и те мимо ворот. Швейцария провела стартовые 45-ть минут более собрано и забила логичный гол. На 15-й минуте после навеса с фланга Харис Сеферович пробил ударом головой прямо под штангу - 1:0.

На старте второго тайма Швейцария вновь опаснее в атаке. Вернул сборную Францию ​​в игру пенальти, назначенный в их ворота. Рикардо Родригес с 11-ти метров не сумел переиграть Уго Льориса, и Франция провела реинкарнацию собственной игры. Французы сразу побежали вперед и с 57 по 59 минуту забили два гола. Оба раза отличился Карим Бензема.

На 75-й минуте красавец-гол оформил Погба ударом из-за пределов штрафной в верхний угол ворот - 3:1.

Впрочем Швейцария не собиралась сдаваться. На 81-й снова после навеса с фланга Сеферович ударом головой сократил разрыв в счете - 3:2. На 84-й минуте Марио Гавранович забивает третий гол в ворота сборной Франции, но делает это из положения вне игры и счет остался - 3:2. На 90-й минуте Гавранович таки забивает, и на этот раз "чистый" гол. Гавранович с линии штрафной майданичка пробил в угол ворот Льориса - 3:3.

В последние минут игры после удара Кингсли Комана мяч попал в перекладину ворот Швейцарии, а Мехмеди чуть не выбежал один на один с Льорисом. Впрочем впереди были два экстратайме по 15-ть минут, которые завершились без голов и серия послематчевых пенальти. 11-метровые удары лучше вышли у Швейцарии, которая выигралв со счетом 5:4. Решающий пенальти у французов не забил Килиан Мбаппе.

В 1/4 финала Швейцария сыграет с Испанией.

 

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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