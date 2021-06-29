Білоруський народ історично належить до європейської сім’ї – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Білорусі про призупинення участі в ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство".

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію.

Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів.

Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка".

Що передувало: Білорусь заявила, що призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство".

Нагадаємо: 24 червня ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження.