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Белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье – Кулеба

Вторник, 29 июня 2021, 01:23

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Можно заявить о выходе из" Восточного партнерства ", но нельзя изменить географию.

Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.

Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко".

Что предшествовало: Беларусь заявила, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".

Напомним: страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдени.

Украинская правда
Темы: БеларусьЕСКулеба Дмитрий


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