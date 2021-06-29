Белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Беларуси о приостановлении участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь: "Можно заявить о выходе из" Восточного партнерства ", но нельзя изменить географию.
Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.
Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко".
Что предшествовало: Беларусь заявила, что приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
Напомним: страны ЕС утвердили секторальные санкции против Беларуси за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдени.