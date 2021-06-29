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Військову базу США в Сирії атакували ракетами – ЗМІ

Вівторок, 29 червня 2021, 02:35
Військову базу США в Сирії атакували ракетами – ЗМІ

Ракети досягли американської військової бази на сході Сирії, що змусило американські сили дати вогонь у понеділок, на наступний день після того, як США здійснили авіаудари по угрупуваннях, які підтримує Іран.

Джерело: CNN з посиланням на представника військової місії під керівництвом США в Сирії

Деталі: Американський військовий чиновник заявив, що "ймовірно" їх запустили угрупування, які підтримуються Іраном, які діяли поблизу Дейр-Еззор на сході Сирії, але походження ракет не підтверджене.

"Збройні сили США в Сирії були атаковані кількома ракетами. Поранених немає, оцінка збитків оцінюється", – написав у своєму twitter полковник Уейн Маратто, речник місії під керівництвом США в Сирії.

Пізніше Маратто додав, що "Збройні сили США в Сирії, перебуваючи під багаторазовим ракетним обстрілом, діяли в рамках самооборони та вели артилерійський вогонь контрбатареї по позиціях запуску ракет".

У неділю Білий дім заявив, що наказав військовим здійснити оборонні точні авіаудари по об'єктах, що використовуються підтриманими Іраном угрупованнями в іраксько-сирійському прикордонному регіоні після недавнього ряду атак на американські військові об'єкти та персонал в Іраку новим класом безпілотників іранського виробництва.

"Я скерував вчорашні авіаудари по місцях, що використовуються підтриманими Іраном угрупованнями, відповідальними за недавні напади на американських військових в Іраці, – сказав Байден у понеділок, – І я маю такі повноваження…"

Державний секретар Ентоні Блінкен, виступаючи в понеділок у Римі, заявив, що авіаудари США на іраксько-сирійському кордоні мали на меті "зірвати та стримати" напади на американських військових в Іраці, хоча вони викликали осуд з боку Багдаду.

Передісторія:

  • Американські військові завдали авіаудару по об'єктах, які, за їхніми словами, "використовувалися підтримуваними Іраном групами ополченців" недалеко від кордону між Іраком і Сирією.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСиріябойові дії
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