Военную базу США в Сирии атаковали ракетами – СМИ

Ракеты достигли американской военной базы на востоке Сирии, что заставило американские силы дать огонь в понедельник, на следующий день после того, как США осуществили авиаудары по группировкам, которые поддерживает Иран.

Источник: CNN со ссылкой на представителя военной миссии под руководством США в Сирии

Детали: Американский военный чиновник заявил, что "вероятно" их запустили группы, которые поддерживаются Ираном и которые действовали вблизи Дейр-Еззор на востоке Сирии, но происхождение ракет не подтверждено.

"Вооруженные силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Раненых нет, оценка ущерба оценивается", - написал в своем twitter полковник Уэйн Маратта, представитель миссии под руководством США в Сирии.

Позже Маратта добавил, что "Вооруженные силы США в Сирии, находясь под многократным ракетным обстрелом, действовали в рамках самообороны и вели артиллерийский огонь контрбатареи по позициям запуска ракет".

В воскресенье Белый дом заявил, что приказал военным осуществить оборонительные точные авиаудары по объектам, используемым поддержанными Ираном группировками в иракско-сирийской приграничном регионе после недавнего ряда атак на американские военные объекты и персонал в Ираке новым классом беспилотников иранского производства.

"Я направил вчерашние авиаудары по местам, используемых поддержанными Ираном группировками, ответственными за недавние нападения на американских военных в Ираке, - сказал Байден в понедельник, - и у меня есть такие полномочия..."

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Риме, заявил, что авиаудары США на иракско-сирийской границе имели цель "сорвать и сдержать" нападения на американских военных в Ираке, хотя они вызвали осуждение со стороны Багдада.