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Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію через тероризм

Вівторок, 29 червня 2021, 03:12
Держдеп не рекомендує громадянам США їхати в Росію через тероризм

Держдеп Сполучених Штатів продовжив рекомендації для громадян США не подорожувати в Росію.

Джерело: Travel.State.Gov

Дослівно: "Не подорожуйте в Росію через тероризм, переслідування з боку російських урядових службовців безпеки, обмежені можливості посольства надавати допомогу громадянам США в Росії та довільне застосування місцевого законодавства.

Перегляньте також можливість поїздок через COVID-19 та пов'язані з цим обмеження ".

Деталі: Зокрема, Держдеп застерігає від поїздок на "Північний Кавказ, включаючи Чечню та гору Ельбрус, через тероризм, викрадення людей та ризик заворушень".

Також американцям не рекомендують подорожувати "у Крим через окупацію Росією української території та зловживання з боку окупаційної влади".

Нагадаємо:

  • З серпня США перестануть надавати консульські послуги в Росії.
  • МЗС Росії попереджає своїх громадян про "високу небезпеку" під час їх поїздок у США і країни, що мають з Вашингтоном угоди про видачу.

Українська правда
Теми: СШАРосія
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