Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма
Госдеп США продолжил рекомендации для граждан США не путешествовать в Россию.
Источник: Travel.State.Gov
Дословно: "Не путешествуйте в Россию через терроризм, преследования со стороны российских правительственных служащих безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России и произвольное применение местного законодательства.
Пересмотрите также возможность поездок из-за COVID-19 и связанные с этим ограничения ".
Детали: В частности, Госдеп предостерегает от поездок на "Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, через терроризм, похищение людей и риск беспорядков".
Также американцам не рекомендуют путешествовать "в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей".
Напомним:
- С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России.
- МИД России предупреждает своих граждан о "высокой опасности" во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.