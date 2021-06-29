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Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию из-за терроризма

Вторник, 29 июня 2021, 03:12

Госдеп США продолжил рекомендации для граждан США не путешествовать в Россию.

Источник: Travel.State.Gov

Дословно: "Не путешествуйте в Россию через терроризм, преследования со стороны российских правительственных служащих безопасности, ограниченные возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России и произвольное применение местного законодательства.

Пересмотрите также возможность поездок из-за COVID-19 и связанные с этим ограничения ".

Детали: В частности, Госдеп предостерегает от поездок на "Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, через терроризм, похищение людей и риск беспорядков".

Также американцам не рекомендуют путешествовать "в Крым из-за оккупации Россией украинской территории и злоупотребления со стороны оккупационных властей".

Напомним:

  • С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России.
  • МИД России предупреждает своих граждан о "высокой опасности" во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

Украинская правда
Темы: СШАРосcия


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