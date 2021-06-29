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Ситуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Вторник, 29 июня 2021, 04:08

Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призывают провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе.

Источник: Arab News со ссылкой на дипломатические источники, AFP News Agency в Twitter, АР

Детали: Заседание может состояться в пятницу, отметили источники.

Война в Тыграе началась в ноябре прошлого года, однако до сих пор не удалось организовать публичную сессию по этому поводу.

Отметим, что африканские страны, Китай, Россия и другие страны признали кризис в Тыграе внутренней эфиопской делом.

Обновлено: Правительство Эфиопии в понедельник объявил о немедленном одностороннем прекращении огня в регионе Тыграй после почти восьми месяцев конфликта.

Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.

Напомним:

  • В результате авиаудара на рынок в городе Тогога в регионе Тыграй в Эфиопии погибли по меньшей мере 43 человек.
  • По данным ООН, в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе.

Темы: ООНвойна


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