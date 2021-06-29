Ситуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН

Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призывают провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе.

Источник: Arab News со ссылкой на дипломатические источники, AFP News Agency в Twitter, АР

Детали: Заседание может состояться в пятницу, отметили источники.

Война в Тыграе началась в ноябре прошлого года, однако до сих пор не удалось организовать публичную сессию по этому поводу.

Отметим, что африканские страны, Китай, Россия и другие страны признали кризис в Тыграе внутренней эфиопской делом.

Обновлено: Правительство Эфиопии в понедельник объявил о немедленном одностороннем прекращении огня в регионе Тыграй после почти восьми месяцев конфликта.

Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.

Напомним: