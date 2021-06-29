Ситуация в Тыграе: США, Ирландия и Великобритания созывают заседания СБ ООН
Соединенные Штаты, Ирландия и Великобритания призывают провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в эфиопском Тыграе.
Источник: Arab News со ссылкой на дипломатические источники, AFP News Agency в Twitter, АР
Детали: Заседание может состояться в пятницу, отметили источники.
Война в Тыграе началась в ноябре прошлого года, однако до сих пор не удалось организовать публичную сессию по этому поводу.
Отметим, что африканские страны, Китай, Россия и другие страны признали кризис в Тыграе внутренней эфиопской делом.
Обновлено: Правительство Эфиопии в понедельник объявил о немедленном одностороннем прекращении огня в регионе Тыграй после почти восьми месяцев конфликта.
Перемирие объявили в связи с аграрным сезоном, который продлится до конца сентября.
Напомним:
- В результате авиаудара на рынок в городе Тогога в регионе Тыграй в Эфиопии погибли по меньшей мере 43 человек.
- По данным ООН, в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе.