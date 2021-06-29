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У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid

Вівторок, 29 червня 2021, 06:41

За добу 27 червня у світі діагностували понад 399 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Колумбії, Бразилії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Франція, Німеччина.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 37 тисячі нових інфікувань, в Колумбії – понад 28 тисяч, а у Бразилії – майже 28 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Британія.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Британія, Росія та Іспанія. За добовою смертністю – Росія, Франція, Німеччина.

 

Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

У світі померли за добу майже 6 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 166 749 682 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 945 316 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві. 9 хворих померли.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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