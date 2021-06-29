У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid
За добу 27 червня у світі діагностували понад 399 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Колумбії, Бразилії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Франція, Німеччина.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 37 тисячі нових інфікувань, в Колумбії – понад 28 тисяч, а у Бразилії – майже 28 тисяч випадків.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Британія.
В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Британія, Росія та Іспанія. За добовою смертністю – Росія, Франція, Німеччина.
Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.
У світі померли за добу майже 6 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 166 749 682 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 945 316 смерті від COVID-19.
Нагадаємо: У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві. 9 хворих померли.
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