Коронавірус: в Україні 285 нових заражень та 9 смертей

У неділю, 27 червня, в країні виявили 285 нових випадків коронавірусу, найбільше – у Києві. 9 хворих померли.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: З 285 нововиявлених хворих – 19 дітей й три медпрацівники.

Окрім того, за минулу добу було госпіталізовано 384 хворих, вірус забрав життя 9 українців.

Також Міністерство охорони здоров'я звітує про 723 осіб, що одужали.

За добу було протестовано 19477 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Нагадаємо:

У суботу, 26 червня, в Україні було зафіксовано 450 випадків коронавірусу, 17 хворих померли, 1097 - одужали.

Загалом 26 червня у світі виявили 309 179 нових хворих на коронавірус, найбільше - в Індії, Бразилії та Колумбії. Україна з 450 хворими знаходиться на 59 місці у світі – між Марокко та Канадою. Серед європейських країн Україна восьма.

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COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП