В Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid

За сутки 27 июня в мире диагностировали более 399 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Колумбии, Бразилии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Франция, Германия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 37 тысяч новых заражений, в Колумбии - более 28 000, а в Бразилии - почти 28 тысяч случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Великобритания.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Великобритания, Россия и Испания. По суточной смертности - Россия, Франция, Германия.

Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В мире умерли за сутки почти 6 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 166 749 682 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 945 316 смерти от COVID-19.

Напомним: В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили 285 новых случаев коронавируса, больше всего – в Киеве. 9 больных умерли.

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