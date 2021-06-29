Зеленський перед матчем зі Швецією зателефонував українській команді

Президент Володимир Зеленський зателефонував українській команді перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Джерело: Facebook-сторінка Заленського

Пряма мова: "Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо.

Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати".

Деталі: За словами Зеленського, на полі з українськими гравцями буде 40 млн українців.

Довідка: Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія). Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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