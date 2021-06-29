Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський перед матчем зі Швецією зателефонував українській команді

Вівторок, 29 червня 2021, 10:58
Зеленський перед матчем зі Швецією зателефонував українській команді

Президент Володимир Зеленський зателефонував українській команді перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.

Джерело: Facebook-сторінка Заленського

Пряма мова: "Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо.

Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати".

Деталі: За словами Зеленського, на полі з українськими гравцями буде 40 млн українців.

Довідка: Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія). Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.

 
 
 

Нагадаємо: 

  • Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією. Він закликав уболівальників долучатися до флешмобу, записуючи відео на підтримку збірної.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: футболЗеленськийУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: