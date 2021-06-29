Зеленський перед матчем зі Швецією зателефонував українській команді
Вівторок, 29 червня 2021, 10:58
Президент Володимир Зеленський зателефонував українській команді перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією.
Джерело: Facebook-сторінка Заленського
Пряма мова: "Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо.
Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати".
Деталі: За словами Зеленського, на полі з українськими гравцями буде 40 млн українців.
Довідка: Матч 1/8 фіналу Євро-2020 між Україною та Швецією відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго (Велика Британія). Він розпочнеться о 22.00 за київським часом.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський запустив флешмоб на підтримку збірної України з футболу напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією. Він закликав уболівальників долучатися до флешмобу, записуючи відео на підтримку збірної.
Українська правда