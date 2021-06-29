Зеленский перед матчем со Швецией позвонил украинской команде
Вторник, 29 июня 2021, 10:58
Президент Владимир Зеленский позвонил украинской команде перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.
Источник: Facebook-страница Заленского
Прямая речь: "Провел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем.
Поздравил с ДН Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять".
Детали: По словам Зеленского, на поле с украинскими игроками будет 40 млн украинцев.
Справка: Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания). Он начнется в 22.00 по киевскому времени.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу накануне матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Он призвал болельщиков участвовать во флешмобе, записывая видео в поддержку сборной.
Украинская правда