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Зеленский перед матчем со Швецией позвонил украинской команде

Вторник, 29 июня 2021, 10:58
Зеленский перед матчем со Швецией позвонил украинской команде

Президент Владимир Зеленский позвонил украинской команде перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Источник: Facebook-страница Заленского

Прямая речь: "Провел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем.

Поздравил с ДН Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять".

Детали: По словам Зеленского, на поле с украинскими игроками будет 40 млн украинцев.

Справка: Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания). Он начнется в 22.00 по киевскому времени.

 
 
 

Напомним: 

  • Президент Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку сборной Украины по футболу накануне матча 1/8 финала Евро-2020 со Швецией. Он призвал болельщиков участвовать во флешмобе, записывая видео в поддержку сборной.

Украинская правда

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Темы: футболЗеленскийУкраина
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