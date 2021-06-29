Зеленский перед матчем со Швецией позвонил украинской команде

Президент Владимир Зеленский позвонил украинской команде перед матчем 1/8 финала Евро-2020 со Швецией.

Источник: Facebook-страница Заленского

Прямая речь: "Провел приятный разговор - позвонил ребятам из нашей сборной, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем.

Поздравил с ДН Андрея Пятова. Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять".

Детали: По словам Зеленского, на поле с украинскими игроками будет 40 млн украинцев.

Справка: Матч 1/8 финала Евро-2020 между Украиной и Швецией состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Великобритания). Он начнется в 22.00 по киевскому времени.

Напомним: