В останній день червня буде тепло, місцями дощі

Погоду в Україні найближчої доби буде визначати тепла повітряна маса, в денний час місцями очікуються дощі з грозами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: В ніч на середу - без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°, на Закарпатті до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 15-20°.

У Києві в ніч на 30 червня без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

У четвер по всій Україні очікуються короткочасні дощі, грози (на південному сході і півдні країни - місцями), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 26-31°, в південно-східній частині до 33°; в західних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У столиці в ніч на 1 липня без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Додатково: 29 червня на 9.00 ранку температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, в районі Одеси і Приморська 20°, в Дніпрі в межах Києва 25°.

Читайте також: Синоптики розповіли, якої погоди чекати у липні