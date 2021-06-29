В последний день июня будет тепло, местами дожди

Погоду в Украине в ближайшие сутки будет определять теплая воздушная масса, в дневное время местами ожидаются дожди с грозами.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В ночь на среду - без осадков, днем отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, днем 27-32°, на Закарпатье до 34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.



В Киеве в ночь на 30 июня без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.



В четверг по всей Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы (на юго-востоке и юге страны - местами), в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21°, днем 26-31°, в юго-восточной части до 33°; в западных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.



В столице в ночь на 1 июля без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.



Дополнительно: 29 июня на 9.00 утра температура воды в Черном и Азовском морях 25-27°, в районе Одессы и Приморска 20°, в Днепре в пределах Киева 25°.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой погоды ждать в июле