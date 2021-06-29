Спека продовжує бити рекорди в Києві

Метеорологи зафіксували нові температурні рекорди в столиці.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції 25 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,3°С, що на 1,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1957 року.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,4°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1885 році на 0,4°С.

Мінімальна температура повітря 25 червня не опустилась нижче +21,0°С, що на 0,5°С тепліше, ніж це було у 1957 році.

26 червня після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 1939 році і дорівнювало +32,2°С.

Стовпчик термометра в ніч на 26 червня не опустився нижче +22,4°С, що на 1,8°С тепліше, ніж це було у 1901 році.

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