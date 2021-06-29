Жара продолжает бить рекорды в Киеве

Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды в столице.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции 25 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,3° С, что на 1,7° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1957 года.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,4° С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1885 году на 0,4° С.

Минимальная температура воздуха 25 июня не опустилась ниже 21,0° С, что на 0,5° С теплее, чем это было в 1957 году.

26 июня после полудня столбик термометра повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 1939 году и равнялось +32,2° С.

Столбик термометра в ночь на 26 июня не опустился ниже 22,4° С, что на 1,8° С теплее, чем это было в 1901 году.

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