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"Слуги" Тищенко та Куницький почубились у Раді

Вівторок, 29 червня 2021, 16:37
Фото: Харьков Life

Колеги по фракції "Слуга народу" Олександр Куницький та Микола Тищенко почубились у їдальні Верховної Ради – причиною начебто стали замовні статті першого проти Тищенка. 

Джерело: Youtube-канал Куницького, Telegram-канал "Харьков Life", Тищенко в Telegram

Деталі: За версією Куницького, Тищенко звинуватив його у замовних статтях проти нього. Це начебто стало причиною конфлікту колег по фракції. 

Куницький каже, що Тищенко "тупо напав" на нього у їдальні Верховної Ради. На відео видно, як у Куницького з рук випав телефон. Він стверджує, що його із рук вибив Тищенко. 

Пізніше нардепи пішли з’ясовувати стосунки на подвір’ї Верховної Ради, знімаючи це все на телефон.

Водночас, у Раді сьогодні розглядали законопроєкт щодо документів для моряків. Саме у затягуванні винесення цього законопроєкту до сесійної зали Куницький звинуватив членів транспортного комітету ВРУ. Саме до нього і входить Тищенко.

Останній також прокоментував ситуацію. Він заявив, що "ситуація із Куницьким стала інформаційним приводом дня, затьмаривши засідання Ради". За його словами, таким чином колега по фракції мстить за те, що його колись не взяли в кулінарне шоу, суддею якого був Микола Тищенко. Так Тищенко вирішив нагадати, що Куницький за освітою є кухарем-кондитером. 

Нагадаємо:

  • 17 червня після слів нардепа від "Слуги народу" Микити Потураєва про "ОПЗЖ" у Раді побились його колега по фракції Микола Тищенко із членоим "ОПЗЖ" Іллею Кивою. 

Українська правда
Теми: Слуга народуВерховна Рада


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