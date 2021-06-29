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"Слуги" Тищенко и Куницкий подрались в Раде

Вторник, 29 июня 2021, 16:37
Слуги Тищенко и Куницкий подрались в Раде
Фото: Харьков Life

Коллеги по фракции "Слуга народа" Александр Куницкий и Николай Тищенко подрались в столовой Верховной Рады – причиной якобы стали заказные статьи первого против Тищенко.

Источник: Youtube-канал Куницкого, Telegram канал "Харьков Life",Тищенко в Telegram

Детали: По версии Куницкого, Тищенко обвинил его в заказных статьях против него. Это якобы стало причиной конфликта коллег по фракции.

Куницкий говорит, что Тищенко "тупо напал" на него в столовой Верховной Рады. На видео видно, как в Куницкого из рук выпал телефон. Он утверждает, что его из рук выбил Тищенко.

Позже нардепы пошли выяснять отношения на дворе Верховной Рады, снимая это все на телефон.

В то же время, в Раде сегодня рассматривали законопроект о документах для моряков. Именно в затягивании вынесения этого законопроекта в сессионный зал Куницкий обвинил членов транспортного комитета ВРУ. Именно в него и входит Тищенко.

Последний также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что "ситуация с Куницким стала информационным поводом дня, затмив заседание Рады". По его словам, таким образом коллега по фракции мстит за то, что его когда-то не взяли в кулинарное шоу, судьей которого был Николай Тищенко. Так Тищенко решил напомнить, что Куницкий по образованию повар-кондитер.

Напомним:

  • 17 июня после слов нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева о "ОПЗЖ" в Раде подрались его коллега по фракции Николай Тищенко с членоим "ОПЗЖ" Ильей Кивой.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаВерховная Рада
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