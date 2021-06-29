В России обнаружили штамм "Дельта плюс"
Российские власти сообщили, что в стране обнаружили штамм коронавируса "Дельта плюс".
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову
Прямая речь Поповой: "По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "Дельта", "Дельта-плюс", женщина перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно".
Детали: Еще 25 июня СМИ сообщили, что в РФ выявлен первый случай заболеваемости штаммом "Дельта плюс". Власти подтвердили информацию спустя 4 дня.
Известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных.
Напомним:
- 22 июня штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.
- За минувшие сутки в РФ подтвердили максимальное за всю пандемию количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека.