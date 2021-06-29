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В России обнаружили штамм "Дельта плюс"

Вторник, 29 июня 2021, 17:34

Российские власти сообщили, что в стране обнаружили штамм коронавируса "Дельта плюс".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову

Прямая речь Поповой: "По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "Дельта", "Дельта-плюс", женщина перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно".

Детали: Еще 25 июня СМИ сообщили, что в РФ выявлен первый случай заболеваемости штаммом "Дельта плюс". Власти подтвердили информацию спустя 4 дня.

Известно, что особенностью штамма коронавируса "дельта плюс" является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных.

Напомним:

  • 22 июня штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.
  • За минувшие сутки в РФ подтвердили максимальное за всю пандемию количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия


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