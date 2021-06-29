У Росії зафіксували рекорд смертей від COVID-19 за добу
За минулу добу в РФ підтвердили максимальну за всю пандемію кількість померлих від коронавірусу - 652 людини.
Джерело: російське видання "Інтерфакс", ТАСС
Деталі: За добу 28 червня в РФ підтвердили максимальну кількість померлих від коронавірусу за всю пандемію - 652 людини.
Найбільше пацієнтів померли в Москві і Санкт-Петербурзі - 121 і 119 відповідно. Для Петербурга це максимум за всю пандемію.
Відзначається, то до цього найбільше число смертей фіксувалося 24 грудня 2020 року - 635.
Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягла - 134 545.
За минулу добу в РФ підтвердили ще 20 616 випадків інфікування коронавірусом.
За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, Володимир Путін не планує окремого звернення до громадян через зростання кількості хворих на коронавірус в РФ.
Також, за словами Пєскова, прищепити до осені 2021 року у Росії 60% населення не вдасться.
Пряма мова Пєскова: "Очевидно, що 60% прищепити не вдасться, ми бачимо, що тільки на цьому тижні більш-менш стало рости кількість бажаючих вакцинуватися, до цього динаміка вакцинації, на жаль, була на низькому рівні, незважаючи на те, що всі можливості для цього державою були створені".
Передісторія: Зростання добової кількості хворих спостерігається у РФ з початку літа, показник виріс з 9 тисяч до 20,5 тисяч. У багатьох регіонах посилили карантинні обмеження, але хвороба продовжує поширюватися.
Нагадаємо:
- 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій Covid.
- 26 червня стало відомо, що в Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Великобританія і Іспанія, а за смертністю - Росія.