Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії зафіксували рекорд смертей від COVID-19 за добу

Вівторок, 29 червня 2021, 12:53
У Росії зафіксували рекорд смертей від COVID-19 за добу

За минулу добу в РФ підтвердили максимальну за всю пандемію кількість померлих від коронавірусу - 652 людини.

Джерело: російське видання "Інтерфакс", ТАСС

Деталі: За добу 28 червня в РФ підтвердили максимальну кількість померлих від коронавірусу за всю пандемію - 652 людини.

Найбільше пацієнтів померли в Москві і Санкт-Петербурзі - 121 і 119 відповідно. Для Петербурга це максимум за всю пандемію.

Відзначається, то до цього найбільше число смертей фіксувалося 24 грудня 2020 року - 635.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії досягла - 134 545.

За минулу добу в РФ підтвердили ще 20 616 випадків інфікування коронавірусом.

За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, Володимир Путін не планує окремого звернення до громадян через зростання кількості хворих на коронавірус в РФ. 

Також, за словами Пєскова, прищепити до осені 2021 року у Росії 60% населення не вдасться.

Пряма мова Пєскова: "Очевидно, що 60% прищепити не вдасться, ми бачимо, що тільки на цьому тижні більш-менш стало рости кількість бажаючих вакцинуватися, до цього динаміка вакцинації, на жаль, була на низькому рівні, незважаючи на те, що всі можливості для цього державою були створені".

Передісторія: Зростання добової кількості хворих спостерігається у РФ з початку літа, показник виріс з 9 тисяч до 20,5 тисяч. У багатьох регіонах посилили карантинні обмеження, але хвороба продовжує поширюватися.

Нагадаємо:

  • 13 червня в Росії заявили про наявність нових, оригінальних мутацій Covid.
  • 26 червня стало відомо, що в Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Великобританія і Іспанія, а за смертністю - Росія.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
У Росії стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: