В зоні ООС ворог тричі стріляв та шпигував безпілотником
Вівторок, 29 червня 2021, 17:48
Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Сході України.
Джерело: пресцентр штабу ООС
Деталі: В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.
На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Вказано, що БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українська правда