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В зоні ООС ворог тричі стріляв та шпигував безпілотником

Вівторок, 29 червня 2021, 17:48
В зоні ООС ворог тричі стріляв та шпигував безпілотником
дрон "Орлан". іілюстративне фото

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Сході України.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби 29 червня було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Біля Невельського та Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-го калібру.

На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Вказано, що БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українська правда

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Теми: війнаОРДЛО
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