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В зоне ООС враг трижды стрелял и шпионил беспилотником

Вторник, 29 июня 2021, 17:48
дрон "Орлан". иллюстративное фото

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток 29 июня было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Указано, что БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛО


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