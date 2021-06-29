В зоне ООС враг трижды стрелял и шпионил беспилотником

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Востоке Украины.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: В районе проведения операции Объединенных сил от начала суток 29 июня было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Возле Невельского и Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Указано, что БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.