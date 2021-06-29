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Євро-2020: Англія відправила додому Бундестім

Вівторок, 29 червня 2021, 20:52
Євро-2020: Англія відправила додому Бундестім
Twitter Euro-2020

Збірна Англії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020. У зустрічі 1/8 фіналу англійці з рахунком 2:0 перемогли команду Німеччини.

Джерело: трансляція поєдинку в Лондоні у вівторок 29 червня

Деталі: Перший момент у грі створили англійці. Удар з метрів 25-ти Рахіма Стерлінга відбив Мануель Нойєр. Відповідь Бундестіма була майже за 20-ть хвилин. Тімо Вернер вибіг сам на сам з Джорданом Пікфордом і не зумів переграти воротаря збірної Англії.

Вже на останній хвилині першого тайму англійці мали ще одну нагоду відкрити рахунок. Матс Хуммельс зняв м`яч з ноги в Гаррі Кейна, котрий вже прицілювався забивати у порожні ворота.

На 48-й хвилині Кай Хавертц сильно вистрілив і Пікфорд переводить з-під поперечки м`яча на кутовий. На 75-й хвилині Англія пробиває ворота німецької команди. Після пасу в центр штрафного майданчика Стерлінг пробив Нойєра - 1:0. Через пару хвилин збірна Німеччини на контратаці мала шанс відігратися. Томас Мюллер вибіг сам на сам з Пікфордом, але не поцілив у ворота.

 

На 86-й хвилині Англія добила німецьку машину. Кейн ударом головою з метрів шести знову пробиває Нойєра - 2:0.

В 1/4 фіналу Англія 3 липня в Римі буде грати з переможцем пари Швеція - Україна.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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