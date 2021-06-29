Евро-2020: Англия отправила домой Бундестим

Сборная Англии пробилась в четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу 2020. Во встрече 1/8 финала англичане со счетом 2: 0 победили команду Германии.

Источник: трансляция поединка в Лондоне во вторник 29 июня

Детали: Первый момент в игре создали англичане. Удар с метров 25-ти Рахима Стерлинга отразил Мануэль Нойер. Ответ Бундестима был почти через 20-ти минут. Тимо Вернер выбежал один на один с Джорданом Пикфордом и не сумел переиграть вратаря сборной Англии.

Уже на последней минуте первого тайма англичане имели еще одну возможность открыть счет. Матс Хуммельс снял мяч с ноги Гарри Кейна, который уже прицеливался забивать в пустые ворота.

На 48-й минуте Кай Хавертц сильно выстрелил и Пикфорд переводит под перекладины мяч на угловой. На 75-й минуте Англия пробивает ворота немецкой команды. После паса в центр штрафной Стерлинг пробил Нойера - 1: 0. Через пару минут сборная Германии на контратаке имела шанс отыграться. Томас Мюллер выбежал один на один с Пикфордом, но не попал в ворота.

На 86-й минуте Англия добила немецкую машину. Кейн ударом головой метров с шести снова пробивает Нойера - 2: 0.

В 1/4 финала Англия 3 июля в Риме будет играть с победителем пары Швеция - Украина.