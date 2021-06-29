Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ объяснила новый инцидент в Черном море: "защищали" границу, украденную у Украины

Вторник, 29 июня 2021, 21:51
фото - defensie.nl

В Минобороне РФ сообщили, что истребители и бомбардировщики поднимали якобы для предупреждения нарушения границы со стороны фрегата Нидерландов, который "двигался в сторону Керченского пролива".

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "24 июня средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива.

Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов".

Детали: В России уверяют, что самолёты действовали "в строгом соответствии с международными правилами".

Предыстория: Российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС Нидерландов "Evertsen" в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

Что было раньше: 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.

Темы: Черное мореНидерландыпровокацииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Посол Швеции поздравил украинскую сборную: Героям слава!

Почти 650 тысяч украинцев привиты против COVID полностью

Италия вернулась в тройку лидеров Европы по суточной смертности от коронавируса

В Канаде – десятки смертей из-за аномальной жары

На матче со Швецией Довбик побил рекорд Платини

Шевченко: Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы

Все новости...
Черное море
Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных действиях вблизи фрегата в Черном море
В Одессе начались международные учения Sea Breeze-2021
В Британии нашли секретные документы о проходе эсминца у Крыма
Последние новости
11:41
В Киеве будут судить за фальсификацию выборов главу избиркома: грозит до 10 лет
11:39
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против России
11:32
Травмированный Беседин завершил участие в Евро-2020
11:27
Россия проводит учения с подводной лодкой в Черном море на фоне Sea Breeze
11:23
"Открытое небо" с ЕС: украинцы смогут получать "европейские" компенсации за проблемы с рейсами
11:17
Курс валют на 30 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:06
В Украине объявили о пожарной опасности
10:56
В МОН сообщили, куда обращаться с вопросами по поводу вступления-2021
10:42
Вблизи оккупированной Веселогоровки обнаружили около 100 противотанковых мин
10:38
Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за коронавируса
Все новости...