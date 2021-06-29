РФ объяснила новый инцидент в Черном море: "защищали" границу, украденную у Украины

В Минобороне РФ сообщили, что истребители и бомбардировщики поднимали якобы для предупреждения нарушения границы со стороны фрегата Нидерландов, который "двигался в сторону Керченского пролива".

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны России

Дословно: "24 июня средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива.

Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов".

Детали: В России уверяют, что самолёты действовали "в строгом соответствии с международными правилами".

Предыстория: Российские истребители создали опасную ситуацию у фрегата ВМС Нидерландов "Evertsen" в Черном море, когда он находился вблизи Крыма.

Читайте подробнее: Россия идет на обострение: какие последствия будет иметь конфликт с британским эсминцем

Что было раньше: 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицает, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

Документы, обнаруженные в Кенте, подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, несмотря на возможные риски.