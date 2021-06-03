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СБУ викрила збитки на 280 мільйонів: підприємство належить фігуранту санкцій РНБО

Четвер, 3 червня 2021, 16:43
СБУ викрила збитки на 280 мільйонів: підприємство належить фігуранту санкцій РНБО

Служба безпеки України викрила на завданні державі збитків на понад 280 мільйонів гривень одне з підприємств Миколаївщини, яке належить підсанкційному Араїку Амірханяну.

Джерело: СБУ

Деталі: Оборудку організував менеджмент ТДВ "Первомайський спецкар’єр", фактичним власником якого є  Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він перебуває в розшуку (за даними розшукових обліків МВС, дата зникнення – жовтень 2020 року –ред.).

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Що передувало: 22 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

У списку був Амірханян Араік Хачікович, що має громадянство України та Вірменії, власник будівельних компаній, та є фігурантом низки проваджень, підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Передісторія

  • У лютому 2021 року Амірханяну було оголошено підозру в організації хабара.
  • У 2019 році СБУ проводила спецоперацію із затримання Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів. Зокрема, його підозрювали у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".
  • За даними "Наших грошей", Араік Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг.

Українська правда

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Теми: СБУсанкціїРНБО
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