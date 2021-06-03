СБУ викрила збитки на 280 мільйонів: підприємство належить фігуранту санкцій РНБО
Служба безпеки України викрила на завданні державі збитків на понад 280 мільйонів гривень одне з підприємств Миколаївщини, яке належить підсанкційному Араїку Амірханяну.
Джерело: СБУ
Деталі: Оборудку організував менеджмент ТДВ "Первомайський спецкар’єр", фактичним власником якого є Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він перебуває в розшуку (за даними розшукових обліків МВС, дата зникнення – жовтень 2020 року –ред.).
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.
У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.
Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.
Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Що передувало: 22 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.
У списку був Амірханян Араік Хачікович, що має громадянство України та Вірменії, власник будівельних компаній, та є фігурантом низки проваджень, підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Передісторія
- У лютому 2021 року Амірханяну було оголошено підозру в організації хабара.
- У 2019 році СБУ проводила спецоперацію із затримання Амірханяна, якого підозрюють у низці тяжких злочинів. Зокрема, його підозрювали у "фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства".
- За даними "Наших грошей", Араік Амірханян був фактичним власником будівельної компанії "Дорлідер", яка належить Хачику Амірханяну. Фірма фігурує у кримінальних провадженнях про привласнення коштів на держзакупівлях з ремонту доріг.