СБУ викрила збитки на 280 мільйонів: підприємство належить фігуранту санкцій РНБО

Служба безпеки України викрила на завданні державі збитків на понад 280 мільйонів гривень одне з підприємств Миколаївщини, яке належить підсанкційному Араїку Амірханяну.

Джерело: СБУ

Деталі: Оборудку організував менеджмент ТДВ "Первомайський спецкар’єр", фактичним власником якого є Амірханян. Відносно останнього у квітні 2021 року запроваджені санкції РНБО і наразі він перебуває в розшуку (за даними розшукових обліків МВС, дата зникнення – жовтень 2020 року –ред.).

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.

Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Що передувало: 22 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти ряду фізичних та юридичний осіб, рішення щодо яких ухвалили на засідання Ради національної безпеки та оборони 15 квітня.

У списку був Амірханян Араік Хачікович, що має громадянство України та Вірменії, власник будівельних компаній, та є фігурантом низки проваджень, підозрюється у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

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