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Дозволяє ухилятись від декларування: Зеленського закликають ветувати закон, прийнятий в четвер

Четвер, 3 червня 2021, 18:16

Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон № 4651 щодо декларування, ухвалений 3 червня, оскільки він дозволяє не декларувати майно членів родини.

Джерело: НАЗК з посиланням на голову Олександра Новікова, НАБУ

Пряма мова Новікова: "Початкова мета законопроекту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон".

Деталі: Вказаний законопроєкт ініціював сам президент. Його мета полягала у відновленні покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування. 

Проте окремі поправки схвалені під час голосування дозволили декларантам ухилятися від декларування майна членів сім’ї, навіть якщо вони знають про наявність цього майна. У НАЗК кажуть, що ці поправки визначають, що майно членів сім’ї декларується лише якщо "член сім’ї подав відомості про такі об’єкти" декларанту.

Там обіцяють у терміновому порядку підготувати та направити Зеленському пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.  

В НАБУ додали, що тепер притягнути до відповідальності буде складніше. 

Що передувало: Верховна Рада повернула покарання у вигляді позбавлення волі за брехню посадовців у майнових деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд, але з поправками, які пом'якшують відповідальність щодо декларування майна родичів або неподання декларації.

Передісторія:

  • 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. Внаслідок цього рішення Україна ризикувала втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, а також безвізовий режим із ЄС. 
  • 4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, передбачивши за брехню про статки штрафи і обмеження волі.
  • У ЄС зазначили, що вважають це недостатнім кроком. Венеційська комісія Ради Європи також рекомендувала повернути тюремне ув’язнення за умисне приховування активів понад певну межу. 

Українська правда

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Теми: деклараціїНАЗКЗеленськийНАБУ
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