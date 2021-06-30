УКРАИНА ВЫХОДИТ В 1/4 ЕВРО-2020

Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел во вторник 29 июня в шотландском Глазго.

Андрей Шевченко сделал сразу две смены в основном составе, оставив на скамейке запасных Виталия Миколенко и Руслана Малиновского, играя с тремя центральными защитниками.

На 11-й минуте украинцы создали первый момент. После паса Андрея Ярмоленко метров с 14-ти ударил Роман Яремчук и первый сейв в игре выдал вратарей шведов Робин Ольсен. Швеция ответила опасным ударом Александера Исака - мимо.

Игра проходила в позиционной борьбе и без сверхмощных скоростей. На 27-й минуте Украина повела в счете. После идеального паса от Ярмоленко Александр Зинченко ударом в одно касание отправляет мяч в сетку ворот сборной Швеции - 1:0. Скандинавы сразу ответили опасным ударом со штрафного от Себастьяна Ларссона и Георгий Бущан отражает мяч на угловой.

На 32-й минуте Ярмоленко метров с 15-ти пробил выше перекладины ворот. Под конец тайма Украина не дотерпела и получила гол в свои ворота. Эмиль Форсберг пробил из-за пределов штрафной и мяч рикошетом от Ильи Забарного залетел в угол ворот Бущана - 1:1.

В начале второго тайма обе команды обменялись ударами в штангу. У украинцев близким к забитому мячу был Сидорчук, а у шведов снова был опасный удар от Форсберга. Швеция с каждой минутой добавляла в игре и в опасных моментах. Удар Деяна Кулусевски отражает Бущан. Еще один выстрел от Форсберга и за Украину играет перекладина. Украинская команда ответила ударом Ярмоленко метров с 14-ти и прямо в руки вратарю шведов.

С минуты 70-й успокоились и игроки сборной Швеции. Был момент до завершения основного времени у Кулусевки, но его удар заблокировал Забарный.

На 97-й минуте сборная Швеции остается в меньшинстве. Маркус Даниельсон заехал жестоко прямой ногой в колено Артему Беседину. После просмотра ВАР рефери Даниэль Орсато показывает защитнику шведов прямую красную карточку. Беседина, который получил травму заменил Виктор Цыганков.

В заключительном овертайме Украина сумела дожать Швецию. На 120-й минуте после подачи от Зинченко с фланга Артем Довбик ударом головой пробивает Ольсена - 2: 1. Украина пробивается в четвертьфинал ЧЕ-2020, где 3 июля в Риме будет играть с Англией.