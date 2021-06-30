"Це було нереально круто!" – Зеленський про перемогу збірної України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Джерело: Зеленський у twitter, facebook

Пряма мова: "Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині.

Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я.

Слава Україні!".

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!

Сьогодні не було вас і нас.

Сьогодні були МИ.

Україна!

Команда, що налічує понад 40 мільйонів.

Від Ужгорода до Луганська.

Від Чернігова до Сімферополя.

Команда – Україна!

Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі!

Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!

І всі ми чудово знаємо, що це означає.

Тільки одне.

Слава Україні!!!"

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