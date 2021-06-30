Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Це було нереально круто!" – Зеленський про перемогу збірної України

Середа, 30 червня 2021, 00:50
Це було нереально круто! – Зеленський про перемогу збірної України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.

Джерело: Зеленський у twitter, facebook

Пряма мова: "Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині.

Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я.

Слава Україні!".

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!

Сьогодні не було вас і нас.

Сьогодні були МИ.

Україна!

Команда, що налічує понад 40 мільйонів.

Від Ужгорода до Луганська.

Від Чернігова до Сімферополя.

Команда – Україна!

Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі!

Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!

І всі ми чудово знаємо, що це означає.

Тільки одне.

Слава Україні!!!"

Передісторія:

  • Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: