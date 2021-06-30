"Це було нереально круто!" – Зеленський про перемогу збірної України
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу збірної України над командою Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020.
Джерело: Зеленський у twitter, facebook
Пряма мова: "Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині.
Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я.
Слава Україні!".
"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:
Ми вболівали за вас усією душею!
Ми дякуємо вам від усього серця!
Ми пишаємось вами усією країною!
Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!
І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!
Сьогодні не було вас і нас.
Сьогодні були МИ.
Україна!
Команда, що налічує понад 40 мільйонів.
Від Ужгорода до Луганська.
Від Чернігова до Сімферополя.
Команда – Україна!
Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі!
Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!
І всі ми чудово знаємо, що це означає.
Тільки одне.
Слава Україні!!!"
Передісторія:
- Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.