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"Это было нереально круто!" – Зеленский о победе сборной Украины

Среда, 30 июня 2021, 00:50
Это было нереально круто! – Зеленский о победе сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Источник: Зеленский в twitter, facebook

Прямая речь: "Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба"в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.

Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья.

Слава Украине!".

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:

Мы болели за вас всей душой!

Мы благодарим вас от всего сердца!

Мы гордимся вами всей страной!

Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!

Сегодня не было вас и нас.

Сегодня были МЫ.

Украина!

Команда, которая насчитывает более 40 млн.

От Ужгорода до Луганска.

От Чернигова до Симферополя.

Команда – Украина!

Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи!

Украина, которая побеждает!!!

И все мы прекрасно знаем, что это значит.

Только одно.

Слава Украине!!!"

Предыстория:

  • Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Украинская правда

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Темы: футболЗеленский
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