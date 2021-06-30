"Это было нереально круто!" – Зеленский о победе сборной Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
Источник: Зеленский в twitter, facebook
Прямая речь: "Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро!!! Невероятное напряжение, безумная "заруба"в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте.
Это было нереально круто! Ребята, respect – вы настоящие бойцы! Беседин – здоровья.
Слава Украине!".
"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:
Мы болели за вас всей душой!
Мы благодарим вас от всего сердца!
Мы гордимся вами всей страной!
Но какое же большое счастье написать это именно после победы!
И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!
Сегодня не было вас и нас.
Сегодня были МЫ.
Украина!
Команда, которая насчитывает более 40 млн.
От Ужгорода до Луганска.
От Чернигова до Симферополя.
Команда – Украина!
Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи!
Украина, которая побеждает!!!
И все мы прекрасно знаем, что это значит.
Только одно.
Слава Украине!!!"
Предыстория:
- Сборная Украины в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 2: 1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.