Експрезидент ПАР засуджений до тюремного ув'язнення

Експрезидент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума засуджений до 15 місяців тюремного ув'язнення.

Джерело: DW

Деталі: У вівторок, 29 червня, Конституційний суд в Йоганнесбурзі визнав колишнього главу держави винним у відмові з'явитися в суд.

Зума, який займав пост президента ПАР з 2009 року і на початку 2018 го вимушений піти у відставку через звинувачення в корупції, не виконав своє зобов'язання з'явитися до суду.

Він повинен був протягом п'яти днів прийти до поліцейської дільниці в Йоганнесбурзі або своєму рідному місті Нкандла.

Вирок є першим випадком в ПАР, коли колишній президент країни засуджений до в'язниці.

Зума звинувачується в ряді епізодів шахрайства, корупції, рекету та відмивання грошей. У разі визнання його винним в рамках цієї справи йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 25 років і великий штраф.

Перше розслідування за підозрою в корупції щодо Зуми було розпочато в 2005 році, коли він займав пост міністра економіки провінції Квазулу-Наталь і був другою особою правлячої партії "Африканський національний конгрес" (АНК).

За ним була ще безліч аналогічних справ, частину з яких закрили.

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