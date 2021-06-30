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Експрезидент ЮАР приговорен к тюремному заключению

Среда, 30 июня 2021, 02:45

Експрезидент ЮАР Джейкоб Зума приговорен к 15 месяцам тюремного заключения.

Источник: DW

Детали: Во вторник, 29 июня, Конституционный суд в Йоханнесбурге признал бывшего главу государства виновным в отказе явиться в суд.

Зума, занимавший пост президента ЮАР с 2009 года и в начале 2018-го вынужденный уйти в отставку из-за обвинений в коррупции, не выполнил свое обязательство явиться в суд.

Он должен был в течение пяти дней прийти в полицейский участок в Йоханнесбурге или своем родном городе Нкандла.

Приговор является первым случаем в ЮАР, когда бывший президент страны приговорен к тюрьме.

Зума обвиняется в целом ряде эпизодов мошенничества, коррупции, рэкета и отмывания денег. В случае признания его виновным в рамках этого дела ему грозит тюремное заключение сроком до 25 лет и крупный штраф.

Первое расследование по подозрению в коррупции в отношении Зумы было начато в 2005 году, когда он занимал пост министра экономики провинции Квазулу-Наталь и был вторым лицом правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

За ним последовали еще множество аналогичных дел, часть из которых была закрыта.

Предыстория:

  • Джейкоб Зума под давлением однопартийцев решил в 2018 году немедленно уйти в отставку с должности президента ЮАР.



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