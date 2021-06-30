В Канаде – десятки смертей из-за аномальной жары

Десятки человек погибли в Канаде из-за чрезмерной жары, и температура продолжает бить рекорды.

Источник: ВВС, AFP News Agency в twitter

Детали: Полиция канадской провинции Британская Колумбия заявляет, что с понедельника зафиксировали более 60 случаев внезапной смерти. Среди умерших – много пожилых людей.

Правоохранители отмечают, что жара была фактором, способствующим смертности.

Врачи сообщают, что из провинции поступали вызовы о 107 перегревов и 32 тепловых ударов.

Температура в Литтоне, Британская Колумбия, в понедельник выросла до 47,9° по Цельсию.

До этой недели температура в Канаде никогда не превышала 45°C.

В то же время AFP со ссылкой на метеорологическую службу сообщает о температурном рекорде в Канаде - 49.5°C.

Напомним: На юге Канады 22 июня пронесся торнадо, в результате чего погиб человек.