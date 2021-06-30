У 26 провінціях Туреччини виявили штам "Дельта"

У 26 провінціях Туреччини виявлений штам "Дельта" коронавірусу більше половини випадків захворювання припадає на Стамбул.

Джерело: DW із посиланням на міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу

Деталі: За даними міністра, всього зареєстровано 224 випадки зараження цим варіантом, з них 134 – у Стамбулі.

Коджа також зазначив, що випадків COVID-19 типу "Дельта плюс" у країні поки виявлено не було.

Нагадаємо: Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, а також обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу.