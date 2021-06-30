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В 26 провинциях Турции обнаружили штамм "Дельта"

Среда, 30 июня 2021, 04:47

В 26 провинциях Турции обнаружен штамм "Дельта" коронавируса, более половины случаев заболевания приходится на Стамбул.

Источник: DW со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу

Детали: По данным министра, всего зарегистрировано 224 случая заражения этим вариантом, из них 134 – в Стамбуле.

Коджа также отметил, что случаев COVID-19 типа "Дельта плюс" в стране пока не выявлено.

Напомним: Турция с 1 июля отменит комендантский час, а также ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Темы: Турциякоронавирус


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