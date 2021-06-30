В 26 провинциях Турции обнаружили штамм "Дельта"
Среда, 30 июня 2021, 04:47
В 26 провинциях Турции обнаружен штамм "Дельта" коронавируса, более половины случаев заболевания приходится на Стамбул.
Источник: DW со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу
Детали: По данным министра, всего зарегистрировано 224 случая заражения этим вариантом, из них 134 – в Стамбуле.
Коджа также отметил, что случаев COVID-19 типа "Дельта плюс" в стране пока не выявлено.
Напомним: Турция с 1 июля отменит комендантский час, а также ограничения на междугородние поездки и городской общественный транспорт, введенные в связи с пандемией коронавируса.