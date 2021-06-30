Солдати збройних сил Німеччини покинули Афганістан

У вівторок, 29 червня, останні військові місії збройних сил Німеччини (бундесверу), які перебували у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі, на чотирьох літаках були передислоковані до Німеччини.

Джерело: DW

Пряма мова міністра оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер: "Підходить до кінця ціла глава в історії, інтенсивна місія, яка кинула виклик бундесверу і суттєво вплинула на його становлення, в тому числі і в боях.

Місія, в ході якої отримали поранення душі і тіла наших солдатів, в ході якої ми втрачали людей і оплакували загиблих".

Деталі: Серед тих солдатів, які залишили центральноазіатську республіку, були і представники спеціального підрозділу KSK, які здійснювали охорону табору і забезпечували безпеку виведення військ.

За даними бундесверу, в ході 20-річної місії загинули 59 німецьких солдатів.

До травня в Афганістані перебували 1100 німецьких солдатів.

Німеччина серед країн НАТО володіла другим за чисельністю військовим контингентом в Ісламській Республіці, поступаючись лише США.

Передісторія:

Уряд Німеччині ухвалив продовжити до 31 січня 2022 року участь збройних сил країни в міжнародній місії під керівництвом НАТО Resolute Support в Афганістані.

Міністр оборони Німеччини оголосила, що бундесвер вийде з Афганістану у вересні - заява прозвучала на тлі планів США вивести свої війська з країни до 11 вересня.

Нагадаємо: 15 січня Пентагон в офіційному пресрелізі повідомив, що Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.

Що було раніше: Сполучені Штати підписали мирну угоду з "Талібаном", метою якої є припинити вісімнадцятирічне кровопролиття в Афганістані та повністю вивести американські війська з країни.

Відповідно до угоди, США у наступні 3-4 місяці скоротять свої сили від 13 тисяч до 8 600 осіб, а решта військ вийдуть з країни за 14 місяців. Також своїй війська повинні вивести союзники США по НАТО.

У свою чергу таліби мають не дозволяти екстремістам використовувати країну як плацдарм для нападу на США або їх союзників.