Солдаты вооруженных сил Германии покинули Афганистан

Во вторник, 29 июня, последние военные миссии вооруженных сил Германии (бундесвера), которые находились в военном лагере в Мазари-Шарифе, на четырех самолетах были передислоцированы в Германии.

Источник: DW

Прямая речь министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр: "Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях.

Миссия, в ходе которой получили ранения души и тела наших солдат, в ходе которой мы теряли людей и оплакивали погибших".

Детали: Среди покинувших центральноазиатскую республику солдат были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск.

По данным бундесвера, в ходе 20-летней миссии погибли 59 немецких солдат.

К маю в Афганистане находились 1100 немецких солдат.

Германия среди стран НАТО владела вторым по численности военным контингентом в Исламской Республике, уступая лишь США.

Предыстория:

Правительство Германии постановил продлить до 31 января 2022 участие вооруженных сил страны в международной миссии под руководством НАТО Resolute Support в Афганистане.

Министр обороны Германии объявила, что бундесвер выйдет из Афганистана в сентябре - заявление прозвучало на фоне планов США вывести свои войска из страны до 11 сентября.

Напомним: 15 января Пентагон в официальном прессрелизе сообщил, что Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.

Что было раньше: Соединенные Штаты подписали мирное соглашение с "Талибаном", целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сократят свои силы от 13 тысяч до 8600 человек, а остальные войска выйдут за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

В свою очередь талибы обещают не позволят экстремистам использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников.