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Італія повернулася у трійку лідерів Європи за добовою смертністю від коронавірусу

Середа, 30 червня 2021, 06:51

За добу 28 червня у світі діагностували понад 373 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Колумбії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Німеччина, Італія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 65 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 45 тисяч, а у Колумбії – майже 26 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Аргентина та Росія.

В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Німеччина та Італія.

 

Україна серед країн світу займає 81 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 167 176 719 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 953 846 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 27 червня в Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


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