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Италия вернулась в тройку лидеров Европы по суточной смертности от коронавируса

Среда, 30 июня 2021, 06:51

За сутки 28 июня в мире диагностировали более 373 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Германия, Италия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 65 тысячи новых заражений, в Индии – более 45 000, а в Колумбии – почти 26 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Россия.

В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Германия и Италия.

 

Украина среди стран мира занимает 81 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 15 позицию.

В мире умерли за сутки более 7000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 167176719 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 953 846 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 27 июня в Европе изменились лидеры по суточной смертности от Covid.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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