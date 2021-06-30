ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків 

За добу 29 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 30 червня – ще 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС

Деталі: У вівторок біля Невельського та Красногорівки бойовики застосовували міномети 120-го калібру.

Неподалік Луганського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування – "БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ".

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7-му ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 противник ЗСУ застосував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новгородського російські окупанти здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.