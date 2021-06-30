Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків 

Середа, 30 червня 2021, 08:43
ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків 

За добу 29 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 30 червня – ще 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС

Деталі: У вівторок біля Невельського та Красногорівки бойовики застосовували міномети 120-го калібру.

Неподалік Луганського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів  і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування – "БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ".

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7-му ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 противник ЗСУ застосував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новгородського російські окупанти здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСДонбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: