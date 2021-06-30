Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОС на сході подавили безпілотник і відповідали на вогонь бойовиків 

Середа, 30 червня 2021, 08:43

За добу 29 червня у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, до 7-ї ранку 30 червня – ще 3 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення ООС

Деталі: У вівторок біля Невельського та Красногорівки бойовики застосовували міномети 120-го калібру.

Неподалік Луганського вони відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів  і великокаліберних кулеметів.

На Луганщині ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" перетнув лінію розмежування – "БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ".

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7-му ранку 30 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 противник ЗСУ застосував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новгородського російські окупанти здійснили обстріл українських позицій із мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Теми: ООСДонбасбойові діїОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах

Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19

Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів

Євро-2020: у посольстві нагадали, що Італія закрита для українських туристів

відеоУ Франції затримали жінку, яка плакатом спричинила масову аварію на велогонці

Новини 30 червня: травма Бєсєдіна, пряма лінія з Путіним

Усі новини...
ООС
Доба в зоні ООС: два обстріли, поранений боєць
Стало відоме ім’я вбитого на Донбасі військового
На Донбасі від осколкового поранення загинув український військовий
Останні новини
07:39
WP: Пекін будує 119 нових шахт для міжконтинентальних ракет
07:10
COVID-19 у світі: Найбільше нових хворих в Індії, Британія обійшла Аргентину
06:43
У колишньому інтернаті в Канаді знайшли 182 могили — це третя така знахідка за місяць
05:50
ЗМІ: 1 липня Trump Organization звинуватять у податкових злочинах
04:39
Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
03:46
На ринку в Багдаді стався вибух, є жертви
03:00
Німеччина купить ще 200 мільйонів доз вакцини проти COVID-19
02:10
У М’янмі звільнили понад 2 тисячі затриманих — зокрема журналістів і мітингарів
01:11
Франція запроваджує платні COVID-тести для туристів
00:34
В уламках будівлі біля Маямі знайшли ще чотири тіла
Усі новини...