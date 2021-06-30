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ОС на востоке подавили беспилотник и отвечали на огонь боевиков

Среда, 30 июня 2021, 08:43

За сутки 29 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, до 7-ми утра 30 июня – еще 3 нарушения режима прекращения огня.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения ООС

Детали: Во вторник у Невельского и Красногоровки боевики применяли минометы 120-го калибра.

Неподалеку от Луганского они открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10" пересек линию разграничения – "БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ".

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7 часов утра 30 июня зафиксирован 3 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку от Золотого-4 противник ВСУ применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Новгородского российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Темы: ООСДонбассбоевые действияОбъединенные силы на Донбассе


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