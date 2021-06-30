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У Києві за добу 225 хворих на COVID

Середа, 30 червня 2021, 12:01
У Києві за добу 225 хворих на COVID
Фото КМДА

За добу 29 червня у столиці зареєстрували 225 нових випадків коронавірусу, одна людина померла.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "225 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Серед нових хворих 127 жінок та 85 чоловіків віком від 19 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 17 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

23 хворих госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (55), Оболонському (48) та в Солом’янському (33) районах.

Всього за період пандемії у столиці вже 213 788 підтверджених випадків коронавірусу, 5 191 хворий помер. Подолали вірус 204 623 мешканці столиці, з них 202 за минулу добу.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

За добу 29 червня в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 і 40 летальних випадків, госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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