У Києві за добу 225 хворих на COVID

За добу 29 червня у столиці зареєстрували 225 нових випадків коронавірусу, одна людина померла.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "225 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина".

Деталі: Серед нових хворих 127 жінок та 85 чоловіків віком від 19 до 84 років, 4 дівчинки від 1 до 17 років та 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

23 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (55), Оболонському (48) та в Солом’янському (33) районах.

Всього за період пандемії у столиці вже 213 788 підтверджених випадків коронавірусу, 5 191 хворий помер. Подолали вірус 204 623 мешканці столиці, з них 202 за минулу добу.

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Передісторія:

За добу 29 червня в Україні зафіксували 633 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 і 40 летальних випадків, госпіталізували 360 осіб, одужали 2 294 людини.