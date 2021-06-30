В Киеве за сутки 225 больных COVID
За сутки 29 июня в столице зарегистрировали 225 новых случаев коронавируса, один человек умер.
Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".
Детали: Среди новых больных 127 женщин и 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.
23 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Оболонском (48) и в Соломенском (33) районах.
Всего за период пандемии в столице уже 213 788 подтвержденных случаев коронавируса, 5 191 больной умер. Преодолели вирус 204 623 жителя столицы, из них 202 за минувшие сутки.
Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 29 июня в Украине зафиксировали 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 и 40 летальных случаев, госпитализировали 360 человек, выздоровели 2 294 человека.