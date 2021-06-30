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В Киеве за сутки 225 больных COVID

Среда, 30 июня 2021, 12:01
Фото КГГА

За сутки 29 июня в столице зарегистрировали 225 новых случаев коронавируса, один человек умер.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек".

Детали: Среди новых больных 127 женщин и 85 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет, 4 девочки от 1 до 17 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет.

23 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Оболонском (48) и в Соломенском (33) районах.

Всего за период пандемии в столице уже 213 788 подтвержденных случаев коронавируса, 5 191 больной умер. Преодолели вирус 204 623 жителя столицы, из них 202 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 29 июня в Украине зафиксировали 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 и 40 летальных случаев, госпитализировали 360 человек, выздоровели 2 294 человека.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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