Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Артилеристи знищували піхоту та танки "противника" на півдні України

Середа, 30 червня 2021, 12:45
Артилеристи знищували піхоту та танки противника на півдні України

Протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" та самохідних протитанкових ракетних комплексів "Штурм-С", що входять до складу південного угрупування військ, тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку.

Джерело: сайт Міноборони

Деталі: Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про перебіг навчань. Військовослужбовців артилерійського підрозділу підняли за сигналом тривоги. Прибувши до району зосередження, армійці швидко зайняли вогневі позиції в очікуванні техніки та живої сили умовного противника.

 

Гармати "Рапіра" та ПТРК "Штурм-С" розгорнули на танконебезпечному напрямку. Головна ціль тренувань — відпрацювання впевнених та злагоджених дій розрахунків, а також точність виконання завдань в обмежений час.

Пряма мова Наєва: "На перший погляд може здатися, що сценарій для артилеристів дуже звичний. На цей полігон вони виїжджають щотижня, тому в якійсь мірі алгоритм дій на ньому відпрацьований. Але, командування кожного разу намагається змінити цілі та тактичний фон задля поглиблення і вдосконалення навичок ведення сучасного бою.

По суті, це комплекс заходів, коли розгортаються навчальні місця, проводяться заняття зі спеціальної та технічної підготовки. Вважаю, що вкотре мету навчання досягнуто. Особовий склад, попри спеку в полях, як і завжди, із поставленими завданнями впорався".

 
 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: армія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: