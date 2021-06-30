Артилеристи знищували піхоту та танки "противника" на півдні України

Протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра" та самохідних протитанкових ракетних комплексів "Штурм-С", що входять до складу південного угрупування військ, тренувалася знищувати піхоту, танки та броньовану техніку.

Джерело: сайт Міноборони

Деталі: Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про перебіг навчань. Військовослужбовців артилерійського підрозділу підняли за сигналом тривоги. Прибувши до району зосередження, армійці швидко зайняли вогневі позиції в очікуванні техніки та живої сили умовного противника.

Гармати "Рапіра" та ПТРК "Штурм-С" розгорнули на танконебезпечному напрямку. Головна ціль тренувань — відпрацювання впевнених та злагоджених дій розрахунків, а також точність виконання завдань в обмежений час.

Пряма мова Наєва: "На перший погляд може здатися, що сценарій для артилеристів дуже звичний. На цей полігон вони виїжджають щотижня, тому в якійсь мірі алгоритм дій на ньому відпрацьований. Але, командування кожного разу намагається змінити цілі та тактичний фон задля поглиблення і вдосконалення навичок ведення сучасного бою.

По суті, це комплекс заходів, коли розгортаються навчальні місця, проводяться заняття зі спеціальної та технічної підготовки. Вважаю, що вкотре мету навчання досягнуто. Особовий склад, попри спеку в полях, як і завжди, із поставленими завданнями впорався".